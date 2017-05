BMW HP4 Race, superbike fantastica

Disposti a tutto! Per guidarla in pista con le sue prestazioni stratosferiche, e per averne uno dei 750 esemplari numerati e costruiti artigianalmente a mano, ma in questo caso si devʼessere disposti a sborsare 80 mila euro o giù di lì. È la nuova supermoto firmata BMW Motorrad, una superbike adrenalinica e affascinante dalle prestazioni estreme, la HP4 Race.