BMW HP4 Race, la costruzione sarà a mano

BMW stupisce il pubblico di Eicma con un prototipo fantasmagorico , di quelli che lasciano a bocca aperta. Si chiama HP4 Race e lo vediamo nel video sotto. Ha il telaio tutto in carbonio e anche i cerchi sono in questo materiale ultra leggero. BMW Motorrad inizierà a produrne una piccola serie, costruita a mano , nella prossima primavera, e le consegne sono previste nella seconda metà del 2017.

La BMW HP4 Race è però soltanto la punta di diamante di una gamma ampia e rinnovata che il costruttore bavarese ha portato al Salone milanese. Lʼinteresse del pubblico si concentra anche sulle nuove GS, sia la piccola 310 che la grande R 1200 GS . Questʼultima è stata sottoposta a un bel restyling, ha nuove sospensioni e come motore il Boxer a raffreddamento aria/liquido da 125 CV, con catalizzatore modificato per rispettare ora la normativa Euro 4 sugli scarichi. Della BMW R 1200 GS si sa anche il prezzo base di 16.840 euro . Molto attese anche le nuove roadster R nineT e R nineT Urban G/S , il cui look classico cita le enduro GS che corsero la Dakar negli anni 80 e confermano gli scarichi alti e le gomme tassellate. La prima costa 16.250 euro, la Urban G/S 14.400 euro .

BMW espone a Eicma anche le nuove bicilindriche medie di 800 cc: la roadster F 800 R e la tourer F 800 GT. Il restyling ha toccato molto la meccanica, con il motore da 90 CV ora Euro 4, il sistema e-gas per una migliore carburazione e una più veloce rapidità di risposta e un nuovo sistema di scarico. Di serie sono le modalità di guida Rain e Road, optional la modalità Dynamic. Per le due moto anche nuovi colori: per la F 800 R Rosso corsa pastello, Blackstrom metallizzato, Blue BMW Motorsport; per la F 800 GT il Blue metallizzato opaco, Bianco light pastello, Blackstorm metallizzato. Il prezzo della roadster parte da 8.970 euro, la F 800 GT da 13.150 euro. Uno sguardo al top di gamma, la maestosa e possente granturismo BMW K 1600 GTL. Moto dal comfort supremo e lussuosa, posta a listino a 26.200 euro.