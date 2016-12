BMW R 1200 GS Triple Black

Look total black per la BMW R 1200 GS, la moto più venduta del mondo, che si presenta anche sul mercato italiano in questa originale livrea sportiva Triple Black. Un abito che reinterpreta l’indole enduro della Sports Tourer bavarese, aggiungendo dettagli specifici come il coperchio del serbatoio, i pannelli laterali del serbatoio stesso e il parafango anteriore in color nero metallico.