21 gennaio 2016 Biciclette Bianchi-Ducati, la gamma 2016 Una lunga storia di sportività condivisa

Ducati ha alle spalle 90 anni di storia, perlopiù legata alla produzione di motociclette, Bianchi ne ha addirittura 130 e le biciclette sono il suo pane quotidiano. Condividono tanto però: lʼeccellenza italiana nei rispettivi campi, la sportività a tutto tondo che ha segnato le loro storie. Non sorprende allora come tra le migliori bici al mondo siano oggi annoverate le Bianchi-Ducati, di cui vediamo in queste immagini i nuovi modelli MTB, Sport, Junior, Kids ed E-bike.

La gamma 2016 Bianchi-Ducati conferma la leadership di stile e gli elevati contenuti tecnologici delle biciclette italiane. Ogni segmento ha una sua precisa caratterizzazione: le bici destinate ai più piccoli ‒ Junior e Kids ‒ presentano una grafica ispirata al Monster Ducati e alla Hypermotard. Le mountain bike (MTB) invece si distinguono per l'impostazione decisamente sportiva, mentre i modelli Sport e E-bike esprimono unʼimpronta di modernità e innovazione. Per Ducati il settore delle bici rappresenta un interessante modo di diversificare le attività dopo il fantastico 2015, chiuso con 54.800 moto vendute, record assoluto per lʼazienda di Borgo Panigale e il 22% in più rispetto allʼanno precedente. Per la prima volta al mondo, poi, una Ducati ‒ la Scrambler ‒ entra nella top ten delle moto più vendute del pianeta (16 mila unità per lei).

Le nuove biciclette Bianchi-Ducati sono distribuite da Alpen, società del gruppo Bianchi. Sono distribuite in alcuni selezionati Ducati Store e nei negozi specializzati di biciclette. I prezzi variano da 349 euro a 899 euro per le MTB, da 689 a 769 euro per le Sport, da 279 a 309 euro per le Junior, da 169 euro a 189 euro per le Kids. Tuttʼaltro posizionamento di mercato hanno le biciclette elettriche, motorizzate Bosch, i cui prezzi vanno da 2.250 a 2.690 euro. Tutte le informazioni sui nuovi modelli Banchi-Ducati sono disponibili sul sito www.ducati-bicycles.it.