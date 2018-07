8 luglio 2018 08:30 Mercedes Classe C Cabriolet, la bellezza toglie i veli La cabrio tedesca a partire da 48 mila euro

Estate, tempo di decappottabili. Se vi piacciono le cabrio e vi piacciono anche le Mercedes, allora il “battesimo” sarà entusiasmante. Perché la più piccola (si fa per dire) delle cabriolet della Stella è la favolosa Classe C Cabrio, lʼultima delle 4 carrozzerie di cui si compone la gamma più venduta al mondo del brand Mercedes, Classe C appunto. Soltanto lo scorso anno ne sono state consegnate mezzo milione in 120 Paesi del pianeta.

In queste immagini vediamo la versione C300 con motore benzina da 258 CV, ma la gamma parte con la nuova motorizzazione C200 da 184 CV, che si avvale di un sistema ibrido elettrico a 48 volt ‒ EQ Boost ‒ che ne aumenta lʼefficienza. La tecnologia è imperante sulla Classe C e la carrozzeria Cabrio non fa eccezione. LʼAdaptive Brake, ad esempio, aiuta il guidatore nelle frenate e nelle partenze in salita, impedendo alla vettura di arretrare. Non solo, ma una particolare funzione di asciugatura dei freni elimina, in caso di pioggia, lʼumidità dai dischi per rendere disponibile sempre la massima forza frenante.

Ma è lʼarmonia del design il primo motivo di seduzione della cabrio 4 posti tedesca. La linea è sportiva e la coda pronunciata, dove spiccano le luci posteriori a LED e lʼottima funzionalità del vano bagagli (360 litri di capacità). Molto bella la capote in tessuto multistrato che integra il lunotto in vetro. Dotazioni top di gamma sono poi il frangivento elettrico Aircap e il sistema di riscaldamento della nuca Airscarf, per godere del massimo comfort nella guida a capote scoperta per 365 giorni allʼanno.

Grande rilievo tecnologico lʼha poi il climatizzatore automatico collegato al GPS, così che chi entra in galleria si vede chiudere automaticamente le bocchette dʼaria dallʼesterno, per impedire che questʼaria satura di gas di scarico entri nellʼabitacolo. Non appena la vettura esce dalla galleria le bocchette si riaprono. I prezzi della Mercedes Classe C Cabrio partono da 48.000 euro.