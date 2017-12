9 dicembre 2017 09:35 McLaren P1 giocattolo e 720 MSO Bespoke Per i 5 anni della P1, ecco la versione baby

La McLaren P1, lʼauto più sportiva della Casa di Woking, festeggia 5 anni dallʼintroduzione sul mercato delle supercar stradali. Il giusto omaggio? Pensare a una versione giocattolo per i bambini. A pedali o elettrica, ma comunque qualcosa per far giocare i più piccini, esattamente come fanno gli adulti che “giocano” con le meravigliose vetture inglesi.

McLaren 720 MSO Bespoke Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼesempio dellʼauto-giocattolo, una sports car vera ma declinata in esemplare unico sul capriccio del segretissimo cliente, ci viene da Dubai, dovʼè stata presentata la McLaren 720 MSO Bespoke. Perché giocattolo? Perché questʼedizione unica della 720 si presenta con dettagli in oro a 24 carati. Realizzata dalla divisione McLaren Special Operations, la McLaren 720 MSO Bespoke si contraddistingue per la verniciatura color nero Zenith con finitura satinata, ma i cerchi ruota sono in color oro e lo scudo termico del propulsore è stato realizzato in oro 24 carati! Il colore oro domina anche nell’abitacolo, sulle speciali palette del cambio al volante, sull’interno porte e altri particolari. Il motore V8 biturbo 4.0 supera i 340 orari di velocità massima e passa da 0 a 200 km/h in appena 7,8 secondi!

McLaren P1, la supercar… per tutti! Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci