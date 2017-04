McLaren 720S, la supercar da sogno

Un passo avanti agli altri la McLaren ha sempre cercato di farlo. Venti i titoli mondiali in Formula 1 ‒ 12 piloti e 8 costruttori ‒ e sempre tante innovazioni, come lʼuso della fibra di carbonio in anticipo di oltre un ventennio rispetto al dilagare attuale. Una carica dʼinnovazione che dalla pista sfocia in strada, e a dimostrarlo è la McLaren 720S, lʼultima delle Super Series, la gamma di vetture stradali che derivano direttamente dal know-how agonistico.