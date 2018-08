7 agosto 2018 08:00 Mazda 6, in arrivo le nuove berlina e SW Design mozzafiato e più tecnologie

Profondo, intenso, per alcuni dettami di stile persino radicali. Sono i cambiamenti che Mazda ha effettuato sulla sua gamma ammiraglia: Mazda 6 berlina e Station Wagon, di cui si appresta a lanciare i nuovi modelli in Europa. I motori, invece, sono stati potenziati e migliorati per rispettare le nuove norme Euro 6d-Temp sulle emissioni.

Il design esterno delle nuove Mazda 6 appare più elegante e maturo, mentre gli interni sono stati totalmente ripensati e riempiti di tecnologie, a cominciare dal sistema multimediale MZD Connect che integra Apple Car Play e Android Auto. Partiamo dal look esteriore, dove si osserva il design più forte del frontale, con la calandra più bassa e aggressiva, mentre la fiancata accentua le già splendide scolpiture. Il colore sulla carrozzeria si estende ora fino alla sezione inferiore del paraurti posteriore, per offrire un aspetto di qualità più elevata. I cerchi in lega da 17 e da 19 pollici hanno un nuovo design.

Allʼinterno sono stati adottati nuovi sedili in pelle Nappa e finiture in vero legno di Sen e tessuto scamosciato. I sedili anteriori hanno unʼimbottitura più spessa e cuscini più larghi. La nuova tecnologia Active Driving Display proietta ora le informazioni del veicolo direttamente sul parabrezza. Uno schermo centrale da 8 pollici fa la sua prima apparizione su una Mazda 6. Dal punto di vista tecnico, è stata aumentata la rigidità della scocca e irrobustiti gli ammortizzatori, ciò che ha ridotto la rumorosità nellʼabitacolo, mentre per la sicurezza spicca il regolatore di velocità radar.

I motori delle nuove Mazda 6 restano quelli della gamma Skyactiv-G. A benzina i due 4 cilindri 2.0 e 2.5, con potenze di 145 CV il primo e di 165 o 194 il secondo. Si avvalgono del sistema di disattivazione dei cilindri, che alla velocità di crociera di 80 km/h riduce da 4 a 2 il numero dei cilindri in funzione. A gasolio il motore Skyactiv-D di 2,2 litri eroga 150 o 184 CV, e in tutti i casi la coppia cresce fino ai 445 Nm. Arrivo previsto per lʼinizio dellʼautunno.