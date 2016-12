Maserati Ghibli by Ermenegildo Zegna

La partnership tra Ermenegildo Zegna e Maserati raddoppia . Due miti dellʼitalian style ‒ che già si sono "annusati" con la Quattroporte ‒ scoprono le loro radici comuni e condividono la stessa passione per lʼeleganza e il lusso. Insieme le due aziende firmano ora la Ghibli , berlina un poʼ più piccola della Quattroporte, ma certo di non meno fascino. Anzi, la sua eleganza sportiva ne fa un ideale classico della tradizione Maserati. La Ghibli by Ermenegildo Zegna arriverà a settembre .

Lo stilista firma lʼesclusivo allestimento interno della berlina modenese, che già si avvale di sellerie in pelle Poltrona Frau e vi aggiunge inserti in fibra naturale di seta mulberry Zegna (color antracite) per il rivestimento di sedili, pannelli porta, padiglione, alette parasole e plafoniera luci. Sono tre distinte soluzioni cromatiche, che hanno il merito di isolare termicamente i sedili e così non surriscaldare troppo dʼestate o raffreddarsi troppo in inverno. La Ghibli griffata da Zegna è una versione allʼapice della gamma, con contenuti molto elevati, che comprendono fra lʼaltro il sistema Blind Spot Alert, il Power Boot per lʼapertura elettrica del baule senza usare le mani e il dispositivo per integrare a bordo il sistema operativo iOs della Apple.