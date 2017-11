22 novembre 2017 09:40 Lexus lancia i nuovi modelli 2018 di CT 200h e NX Berlina 5 porte e Suv dalle grandi qualità

Nella raffinata gamma Lexus sono due modelli “medi”, ma di medio e convenzionale nella berlina 5 porte CT e nel bel Suv NX non cʼè praticamente nulla. Di entrambi arriva ora in Italia il Model Year 2018, la prima sempre nella veste ibrida CT 200h, il Suv NX semplicemente un fuoriclasse, definito medio soltanto perché in gamma Lexus propone pure il più grande RX.

Lexus CT 200h MY 2018 Ufficio stampa 1 di 34 Ufficio stampa 2 di 34 Ufficio stampa 3 di 34 Ufficio stampa 4 di 34 Ufficio stampa 5 di 34 Ufficio stampa 6 di 34 Ufficio stampa 7 di 34 Ufficio stampa 8 di 34 Ufficio stampa 9 di 34 Ufficio stampa 10 di 34 Ufficio stampa 11 di 34 Ufficio stampa 12 di 34 Ufficio stampa 13 di 34 Ufficio stampa 14 di 34 Ufficio stampa 15 di 34 Ufficio stampa 16 di 34 Ufficio stampa 17 di 34 Ufficio stampa 18 di 34 Ufficio stampa 19 di 34 Ufficio stampa 20 di 34 Ufficio stampa 21 di 34 Ufficio stampa 22 di 34 Ufficio stampa 23 di 34 Ufficio stampa 24 di 34 Ufficio stampa 25 di 34 Ufficio stampa 26 di 34 Ufficio stampa 27 di 34 Ufficio stampa 28 di 34 Ufficio stampa 29 di 34 Ufficio stampa 30 di 34 Ufficio stampa 31 di 34 Ufficio stampa 32 di 34 Ufficio stampa 33 di 34 Ufficio stampa 34 di 34 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lexus CT 200h MY 2018

Modello dʼaccesso alla gamma Lexus, la CT 200h si presenta con un marcato aggiornamento di stile e nuovi contenuti. Cambiano la griglia a clessidra, il paraurti anteriore e i cerchi in lega da 16 o 17 pollici. I LED adattativi e ad alta intensità illuminano i proiettori anteriori, ma anche i posteriori sono a LED. Allʼinterno ci sono nuovi colori, comandi più facili e intuitivi, una nuova leva del cambio e un evoluto display multimediale da 10,3 pollici (prima era 7), ma cʼè anche per la sicurezza lʼintero pacchetto Lexus Safety System Plus di serie. Una dotazione comune al Suv NX 2018, Quanto a comfort, spicca sulla versione F Sport il sistema di Sospensioni Adattive Variabili.

La nuova Lexus CT 200h vanta un sistema di propulsione ibrido, che coniuga il motore 1.8 benzina da 99 CV col motore elettrico da 82 CV. Se lavorano insieme, però, i due propulsori sviluppano una potenza totale di 136 CV, pur con un consumo medio di 3,8 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a 88 g/km. Insomma una berlina 5 porte di spessore che ha lʼefficienza di unʼutilitaria, e chi volesse andare soltanto in modalità elettrica può avviare il motore e marciare fino a una velocità di 45 km/h senza far ricorso al sostegno del motore a benzina. In città e nei continui stop-and-go è un sicuro beneficio. I prezzi della Lexus CT 200h 2018 partono da 31.900 euro, la F Sport costa 37.200 euro.

Lexus NX MY 2018 Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Lexus NX MY 2018

Affinamenti non meno corposi sono quelli apportati su Lexus NX, Suv lanciato appena 3 anni fa sul mercato italiano e subito diventato il modello di riferimento del marchio. Griglia e frontale hanno subito la stessa ristilizzazione della CT e il posteriore è stato modificato nella sezione inferiore del paraurti e dei gruppi ottici. Il portellone con apertura elettrica “no touch” (basta passarvi sotto il piede) apre su un vano da 475 litri di capacità. Nuovi anche i cerchi in lega da 18 pollici. Allʼinterno, tra le tecnologie di bordo, spicca un nuovo e più efficiente sistema di ricarica per gli smartphone, il monitor con vista panoramica a 360°, lʼHead-Up Display da 6,2 pollici integrato nel quadro strumenti, il nuovo touchpad e un impianto audio Mark Levinson Surround Sound.