Le 5 scosse Renault al Motor Show di Bologna

Sono cinque le anteprime italiane che Renault porta al Motor Show di Bologna. Una gamma fortissima, che non conosce “buchi”, presente in ogni segmento per sfidare qualsiasi concorrente. Debutto per la nuova Twingo GT (che Tgcom24 ha provato nei giorni scorsi e presto ve ne darà conto), per la Megane Grand Coupé, per la nuova Grand Scenic, per il rinnovato Suv Koleos e per la Zoe Z.E. 40, versione da 41 kWh dellʼelettrica francese.