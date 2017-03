27 marzo 2017 09:05 Lancia Y Unyca cerca la sua Next Star Un contest per la nuova serie speciale

Una lettera che nel mondo dellʼauto è sinonimo di eleganza e charme: la Ypsilon è la “fashion city car” per eccellenza, la Lancia per antonomasia. Ma lʼultima serie speciale è ancora più esclusiva. Anzi, unica! E quel colore pastello Blu Velvet ne esalta ulteriormente il look di auto di tendenza. Stiamo parlando di Lancia Y Unyca, una versione molto femminile, sviluppata partendo dallʼallestimento Silver.

Una vettura dal chiaro look metropolitano, che offre di serie dotazioni importanti per il comfort e la sicurezza: quattro airbag, ESC con Hill Holder, climatizzatore, sedile di guida regolabile in altezza e attacchi Isofix, ma il valore aggiunto sta ma negli accenti glamour che, da sempre, fanno di Y la city car più amata dalle donne. Soltanto nel 2016 ne sono state vendute 65 mila. Il cliente può scegliere tra due personalizzazioni: Blu Laser e Bianco Laser, ciascuna con i suoi dettagli di stile. Gli interni svelano un look casual, fatto di colori freschi e trame decise, ispirati al mondo “Athleisure” (capi comodi pensati per lʼallenamento e contesti informali). Con Blu Velvet sono disponibili tre altre colorazioni pastello: Rosso Argilla, Bianco Neve e Grigio Carrara; più le due metallizzate Grigio Pietra e Nero Vulcano.

La gamma motori comprende il 1.2 benzina da 69 CV, il TwinAir Turbo benzina di 900 cc e 85 CV, abbinato al cambio robotizzato, il 1.3 Multijet II a gasolio 95 CV, il 1.2 benzina/Gpl e il TwinAir Turbo benzina/metano da 80 CV della versione EcoChic. Il prezzo di lancio è di 10.050 euro sulla pronta consegna in caso di permuta o rottamazione, che diventano 9.050 euro in caso di finanziamento. Chi ha una vecchia Ypsilon da restituire avrà un ulteriore vantaggio di 450 euro e un prezzo di 8.600 euro!

Con Lancia Y Unyca parte anche il contest “The Next Ypsilon Star” per scovare la nuova Social Voice di Lancia Y. Realizzato in collaborazione con Vanity Fair, il concorso mira a scegliere la voce ufficiale di Lancia, trasmettendo i valori della donna Ypsilon e raccontando le ultime tendenze su moda, lifestyle e wellness. Per partecipare, il form è sul sito www.vanityfair.it.

