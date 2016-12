KA+, la nuova city car Ford a 5 porte

Lʼidea in più per le città europee. È Ford KA+, in pratica la versione a 5 porte e 5 posti della city car, una terza proposta del brand Ford nel segmento delle utilitarie accanto alla Ka a 3 porte e alla best-seller Fiesta. Rispetto a questa è meno lunga, sfiora i 4 metri, ma più alta di 3 cm, e promette comfort e praticità nellʼutilizzo quotidiano.