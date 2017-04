Jeep Renegade Upland, qualità di nicchia

Arriva sul mercato italiano la nuova serie speciale di Jeep Renegade. Si chiama Upland , ha un marcato look offroad e dettagli estetici specifici. Non manca la trazione integrale, mentre il motore è il possente turbodiesel 2.0 Multijet II da 140 CV , coadiuvato dal cambio automatico a 9 rapporti.

Jeep Renegade Upland svela allʼesterno dettagli di colore nero lucido, che rendono il suo aspetto più aggressivo, come i cerchi in lega da 17 pollici e le lamine della griglia anteriore. Le protezioni sottoscocca in metallo e il paraurti anteriore derivano dalla versione Trailhawk, la più fuoristradistica di tutte. Analoga impronta sportiva si ritrova allʼinterno, dove lʼambiente scuro è impreziosito dalle cornici delle maschere anodizzate arancioni per casse acustiche, bocchette del climatizzatore, leva del cambio e vani porta-bicchieri del tunnel centrale. Il volante è rivestito in pelle e il quadro strumenti misura 3,5 pollici. Lʼimpianto multimediale Uconnect conta su uno schermo touchscreen da 5 pollici.