Jaguar E-Pace, debutto alla Fashion Week

La Settimana della Moda milanese è lʼoccasione giusta per presentare, in anteprima italiana, la nuova Jaguar E-Pace . Il Suv compatto della Casa inglese, il più piccolo della gamma, si è svelato lʼaltra sera nel secret club Lonely Hearts Club , un evento realizzato in collaborazione con Palm Angels , giovane firma della moda italiana creato da Francesco Ragazzi .

Presente anche al Salone di Francoforte (che chiude i battenti domani), la Jaguar E-Pace è pronta per il debutto su strada. Suv dalle proporzioni compatte ma estremamente dinamico, riprende alcuni elementi di design della sportiva F-Type e del Suv più grande F-Pace. Unʼauto esclusiva, che giustifica la premiere milanese alla Fashion Week e a un evento dove le atmosfere dark e lʼenergia creativa tra hip hop, R’n’B e musica elettronica fanno il paio con lʼesclusività di un club per “cuori solitari”. All’esterno del locale in Largo La Foppa è stata esposta una fiammante Jaguar E-Pace, che resterà in esposizione fino al 24 settembre.