Infiniti QX30, la scelta turbo benzina

Non è lʼunica novità nella gamma QX30, vista la presenza di serie del sistema di accensione senza chiave e con il pulsante di accensione del motore (I-key). A bordo il crossover dispone del sistema Infiniti InTouch per collegare le funzioni dello smartphone. Il prezzo di Infiniti QX30 2.0 DCT AWD parte da 41.640 euro, chiavi in mano, 1.500 euro in più della versione 2.2 turbodiesel già a listino. Questʼultima proposta anche con offerta ai privati di 299 euro al mese, con inclusi 3 anni di RC Auto, furto e incendio con “valore a nuovo” garantito.