Il raduno DS in Riviera Romagnola

La data è di quelle indimenticabili nel mondo delle automobili: 5 ottobre 1955, giorno di nascita della Citroen DS . Il compleanno da festeggiare a tutti i costi, quello per i 60 anni , è caduto lʼanno scorso e il calendario di eventi è stato fittissimo! A Parigi e in Francia, ma non solo, perché la DS è un mito in tutta Europa , ha stravolto la nostra idea di automobile, e in Italia sono tanti a celebrarla. Anche questʼanno con la Ouverture di Primavera organizzata dai Soci IDéeSse .

In effetti basta uno sguardo per rendersi conto di quanto rivoluzionarie siano state le berline francesi. Chi le ha viste la prima volta con gli occhi da bambino, negli anni 60 e 70, non le potrà mai più dimenticare. E chi lʼha comprata, non se nʼè mai più privata e mai ha smesso di guidarla. La DS, anzi la “DéeSse”, secondo la dizione più corretta, è unʼicona così radicata nel mondo dellʼauto che Citroen ha voluto creare una gamma a parte della sua produzione. Le DS storiche che hanno partecipato allʼOuverture di Primavera sono arrivate dalla Svizzera, la Germania, la Francia, dallʼOlanda e dal piccolo Lussemburgo. Lʼappuntamento è ormai un classico, si svolge ogni anno dal 1990, in primavera appunto, e lʼedizione 2016 si è svolta in Romagna, tra SantʼArcangelo e Cesenatico.