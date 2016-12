I nuovi camper Volkswagen e Mercedes

Sono tre milioni gli italiani che hanno scelto il camper per passare le vacanze estive 2015 . Un esercito di famiglie e spiriti indipendenti che si muove per la penisola senza preoccuparsi di prenotare camere dʼalbergo, biglietti di viaggio e pacchetti tutto incluso ai prezzi proibitivi dellʼalta stagione. Non che il camper non richieda organizzazione : prenotazione di piazzole, allacciamenti alle reti e una discreta dose di spirito di sacrificio.

Volkswagen porta a Parma anche il piccolo Caddy Beach. Basato sulla versione Trendline, ha un piano letto più grande e comodo, una tendina per il parabrezza e tendine avvolgibili per i cristalli laterali. In combinazione con il pacchetto "Camping", è possibile allestire Caddy Beach come un piccolo appartamento, con una tenda da 2,3 x 2 metri fuori il portellone, e due sedie pieghevoli e un tavolino inclusi. Lʼultima proposta della Casa di Wolfsburg è Micros, piccolo camper di appena 5,3 metri di lunghezza allestito in collaborazione con Wingamm, azienda specializzata che ha trovato spazio per montare un blocco cucina completo di piano cottura a due fuochi, lavello, frigorifero trivalente, più un vano toilette in legno e vetroresina con lavello, wc in ceramica e angolo doccia.