Speciale Motori 2024: Audi A3 allstreet, Giannini Spettacolo, Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet, Indian Motorcycles Scout  

L’Audi A3 si presenta in veste Model Year 2024 e porta in listino il nuovo allestimento allstreet, che affianca le versioni Sportback e Sedan. Arrivata alla quarta generazione, l’Audi A3 si può considerare a tutti gli effetti una vera bestseller della Casa tedesca, con la nuova versione che costituisce un unicum tra le compatte premium ed è fortemente caratterizzata da un look off-road e dall’assetto rialzato. A proposito di assetto...la allstreet risulta più alta da terra di 30 mm rispetto all'Audi A3 Sportback, configurazione che favorisce l’accessibilità e porta in dote una posizione di guida maggiormente dominante. All’aumento della luce libera dal fondo stradale contribuiscono le nuove sospensioni che, nonostante un’escursione maggiorata di 15 mm, risultano molto efficaci anche fuori dai contesti urbani e su strade a transito veloce. Non è tutto, per cui se volete saperne di più, allora vi lasciamo al servizio che segue.

Con AMG è tutta un'altra musica

La versione sportiva AMG 53 si inserisce, completandola, nella gamma della Mercedes-Benz CLE a cielo aperto. Proprio così, avete capito bene: l'estate è in avvicinamento e Mercedes-Benz ha piazzato il colpo cabrio, sportiva e affascinante, elegante per l’occasione. Il brand tedesco ha messo in campo AMG e ha presentato la nuova Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ Cabriolet, che in listino va ad affiancare la versione coupé. La CLE Cabriolet AMG è mossa da un 6 cilindri in linea di 3 litri biturbo con sistema ibrido leggero a 48 V, che porta in dote 22 CV e 205 Nm. In totale, la potenza massima è di 443 CV, mentre la coppia è di 600 Nm. Nel contributo video che trovate in questo articolo, tutte le novità della nuova variante cabriolet.