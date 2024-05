MINI Cooper C e Cooper S: i motori

La quinta generazione della MINI Cooper delinea i livelli di potenza dei motori a benzina per la Cooper C e per il modello Performance Enhanced con la lettera S.

Un design inconfondibile Il design mette in risalto la classica silhouette compatta della MINI Cooper, caratterizzata da sbalzi corti e cofano corto, elementi che contrastano con il passo lungo. Nel frontale spicca la nuova griglia ottagonale con i contorni in filigrana e il sensore radar posizionato sul montante orizzontale tra le prese d'aria. L'aspetto suggestivo è ulteriormente rafforzato da tre firme luminose selezionabili per le luci di marcia diurna dei fari a LED MINI e per le luci posteriori a matrice ridisegnate. Tutte e tre le firme luminose iniziano e terminano con un'animazione di benvenuto o di saluto appositamente orchestrata. Le nuove varianti di allestimento Essential, Classic, Favoured e JCW offrono un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Un'opzione esclusiva in combinazione con il pacchetto Favoured Trim è il design Spray-Tech del caratteristico tetto Multitone, caratterizzato da una sfumatura a tre colori. Per i cerchi in alluminio da 16" a 18" sono disponibili nuovi design ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.

Ufficio stampa MINI

Un abitacolo tutto nuovo Il design elegante e minimalista degli interni di nuova MINI Cooper ha trovato ispirazione nella Mini classica. Il nuovo volante, il display OLED rotondo, la tipica barra di comando MINI e il cruscotto rivestito in tessuto bicolore sono tra i punti di forza del nuovo abitacolo, arricchito con un tetto panoramico in vetro che contribuisce a creare un'atmosfera luminosa e accogliente. Abbattendo il sedile posteriore in rapporto 60:40, il bagagliaio può essere ampliato in modo flessibile da 210 litri fino a un volume di 800 litri. Freno di stazionamento, selettore delle marce, tasto start/stop, selettore della modalità di guida, controllo del volume sono direttamente accessibili tramite la caratteristica MINI toggle bar, mentre il selettore del cambio nella consolle centrale lascia il posto al nuovo sistema di ricarica wireless 2.0. La MINI Interaction Unit è stata spostata più vicino al guidatore nell'abitacolo di MINI Cooper: il diametro del sottile display OLED ad alta risoluzione con bordo in vetro di alta qualità è di 240 mm.

Ufficio stampa MINI

I motori e i sistemi di assistenza alla guida Con una potenza di 150 kW/204 CV, il motore a quattro cilindri della MINI Cooper S offre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi e una coppia massima di 300 Nm. Il motore a tre cilindri da 115 kW/156 CV della Cooper C eroga invece una coppia di 230 Nm e spinge la MINI da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi. Un totale di 12 sensori a ultrasuoni nella MINI Cooper supportano i sistemi di assistenza alla guida e aumentano la sicurezza di guida. Di serie c'è la funzione Safe Exit che monitora l'area intorno alla vettura parcheggiata e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima dell'apertura della porta. La funzione ritarda lo sblocco delle porte e utilizza segnali luminosi all'esterno del veicolo per avvisare di una possibile collisione. Le funzioni di assistenza basate su telecamere e radar aumentano la sicurezza supportando lo sterzo e il mantenimento della corsia come parte del pacchetto completo Driving Assistant Plus. Infine, basta dire "Hey MINI" per attivare il MINI Intelligent Personal Assistant (IPA) sul display OLED: appare quindi una visualizzazione 3D sotto forma di un avatar "auto" o del compagno digitale MINI "Spike". Interagendo con il MINI IPA, il guidatore può utilizzare la sua voce per controllare un'ampia gamma di opzioni come la navigazione, la telefonia, l'intrattenimento e altre funzioni della vettura.