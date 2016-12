I 60 anni della DS a Milano Design Week

08:30 - Nel segno della griffe DS. Si presenta così Citroen alla Milano Design Week 2015, anno che segna il 60° anniversario dalla nascita della prima DS. Un nome che in francese si legge “deesse”, vale a dire “dea”, esattamente quello che avevano in mente i creatori dellʼauto francese più prestigiosa di sempre. A Milano la griffe DS Automobiles è sponsor di “Design for Life”, la mostra prodotta da Elle Decor Italia e aperta al pubblico a Palazzo Reale fino al prossimo 24 maggio.

In realtà sono tre gli eventi che Citroen ha organizzato per il salone milanese del design e del mobile. Oltre alla mostra “Design for Life”, che racconta 25 anni di storia dell’abitare, il marchio DS Automobiles espone in Via della Spiga la nuova DS 5 fresca di debutto al Salone di Ginevra, ma la strada dello shopping milanese accoglie anche due altri esemplari della DS, la modernissima versione Hybrid 4x4, con doppia alimentazione diesel/elettrica, e una storica DS 21 Pallas del 1971. Alla sua premiere italiana, la nuova DS 5 è lʼammiraglia della gamma, decisamente originale con la sua linea anticonformista, non dissimile da quella leggendaria della DS del 1955. Cattura gli sguardi, oltre tutto, grazie ai suoi fari DS Led Vision lavorati come pietre preziose, che le conferiscono un carattere elegante e inconfondibile.

Il terzo evento è la celebrazione dei 60 anni dalla nascita della DS, il 6 ottobre 1955 al Salone di Parigi, sotto la maestosa volta del Grand Palais. Le sue linee all’avanguardia diventano un nuovo riferimento stilistico, un prodotto universalmente riconoscibile, un vero slogan sotto forma di oggetto. Unʼauto unica e audace, una vera scultura aerodinamica. A disegnarla fu un italiano, Flaminio Bertoni, e i premi fioccarono, a cominciare dal Gran Premio della Triennale di Milano già nel 1957.