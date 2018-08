6 agosto 2018 19:50 Gumball 3000, il rally delle star da Londra a Tokyo La passione per le auto si fa solidarietà

Sono Milano e Bologna le tappe italiane di Gumball 3000, il grande rally internazionale non competitivo che unisce vip dello spettacolo e della moda con la passione per i motori. Una carovana di 100 auto super esclusive è partita da Covent Garden a Londra lo scorso 4 agosto, per questa che è la 20° edizione di Gumball 3000, e si chiuderà a Tokyo il 12 agosto.

Il nome prende spunto dal celebre film del 1976 “The Gumball Rally” e si snoda per 3.000 miglia (sono più di 4.800 km!) su strade pubbliche, cioè aperte al pubblico. Passando sotto il tunnel della Manica, il rally è approdato a Chantilly e scende oggi in Italia, a Milano e Bologna, per volare poi verso lʼEstremo Oriente. A inventarlo fu nel 1999 Maximillion Cooper, con lo scopo di unire motori, celebrità, musica e divertimento in un unico evento. A Milano il punto dʼincontro è Piazza Castello, dove ad attendere la carovana è la speaker Ylenia di Radio 105 (sponsor della manifestazione), insieme a star del calibro di David Hasselhoff e Adrien Brody.

Le auto delle star in lizza sono un caleidoscopio di prestigio e blasone. Ci sono pezzi rarissimi, come una Ferrari 288 GTO e anche Lamborghini e Pagani, le britanniche Bentley, Aston Martin, Rolls Royce, le tedesche più sportive e prestigiose, con la sciccheria di una storica Mercedes SL300 Gullwing. A catturare gli occhi anche la supercar Koenigsegg da mille e passa cavalli e la De Lorean DMC-12, la celebre macchina del tempo di “Ritorno al Futuro”.