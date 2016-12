Fiat Tipo, arriva la Station Wagon

Dulcis in fundo. Il vecchio motto latino vale per la gamma della nuova Fiat Tipo , perché delle tre carrozzerie ‒ con la 4 e la 5 porte ‒ la Station Wagon che arriva questo fine settimana nelle concessionarie Fiat è sicuramente la più importante. Ultima ad essere proposta a listino, sarà però la più venduta, e i prezzi di lancio che partono da 13.900 euro con finanziamento “Menomille” promettono bene.

Lunga 4,57 metri, la nuova Tipo SW ha i livelli di abitabilità e spaziosità più ampi della categoria. Sul sedile posteriore, ad esempio, trovano spazio tre passeggeri alti 1,80 metri. Il bagagliaio da 550 litri è il più grande tra le wagon di segmento C, e soprattutto sfrutta il sistema “Magic Cargo Space” che permette di modulare con enorme flessibilità il vano bagagli con una sola mano, per adattarlo a ogni esigenza legata alla famiglia, al tempo libero o al lavoro. Non solo, perché il piano di carico può essere abbassato per aumentarne la profondità e prevede due paratie laterali amovibili per riporre all’occorrenza piccoli oggetti. Le barre sul tetto aggiungono ulteriore volume alle capacità di carico della vettura.