30 maggio 2016 09:30 Cinque porte e SW, Fiat Tipo scalda i muscoli Arrivano le versioni più forti della gamma

Sono arrivate sul mercato italiane le Fiat Tipo 5 porte e Station Wagon, le carrozzerie che per volumi di vendita sono le più interessanti della gamma Tipo. Già la berlina sta facendo bene e le premesse di un buon riscontro di questi due modelli sono buone. Per Fiat si tratterebbe di un vero “terno secco” nel segmento C, dove ha sempre patito la concorrenza delle grandi Case europee. Tgcom24 ha provato sia la Tipo 5 porte che SW nella motorizzazione 1.6 Multijet da 120 CV.

Fiat Tipo 5 porte e SW 1 di 20 2 di 20 3 di 20 4 di 20 5 di 20 6 di 20 7 di 20 8 di 20 9 di 20 10 di 20 11 di 20 12 di 20 13 di 20 14 di 20 15 di 20 16 di 20 17 di 20 18 di 20 19 di 20 20 di 20

Subito una considerazione: le nuove medie Fiat non sono un prodotto low price. Il prezzo indurrebbe a crederlo, ma i contenuti tecnici e le dotazioni comfort e di sicurezza sono talmente elevate da non sfigurare davanti alle leader di categoria. Certo Golf, Focus, Astra, le stesse francesi sembrano inattaccabili, ma il rapporto qualità/prezzo si rivela premiante per Tipo e di questi tempi non è poco. Il bagagliaio ad esempio è da record per il segmento C: 440 litri la capacità della tipo 5 porte e 550 litri la SW. Le misure sono generose, Tipo 5 porte è lunga 4,37 metri e la SW 4,57, e così la spaziosità interna è inverosimile per la categoria. Unʼidea di abitabilità forte la danno già le portiere che si aprono a 80 gradi, e la versatilità degli interni si rivela nella decina di scomparti portaoggetti.

Su strada le impressioni di guida sono più che positive. Il motore dʼaltronde lo conosciamo bene: è il Multijet, cioè un turbodiesel a iniezione diretta common rail di grande efficienza e buona resa a ogni regime. Fiat lʼha praticamente inventato una quindicina di anni fa e oggi tutti i costruttori lʼadottano per la gamma a gasolio. Nella nostra prova da Torino verso Pinerolo abbiamo percorso le strade urbane e lʼautostrada, la superstrada e le stradine di montagna e lʼimmagine è sempre la stessa: sa far tutto. È scattante quando serve, ha una buona ripresa e dà soddisfazione piena più di quanto dica la sua cilindrata, perfino il suo rumore è di rango. Nelle strade meno veloci si adatta subito, è silenzioso, non risente del regime ridotto ed è parco nei consumi. Lo sterzo è preciso e la stabilità buona, discorso che si apprezza ancora di più sulla SW, che sta benissimo su strada, è precisa negli innesti ed è funzionale, perfetta prima auto di famiglia.