Fiat Tipo, arriva il modello clou

Arriva in Italia la Fiat Tipo due volumi e 5 porte, la carrozzeria più adatta al nostro mercato. Non che la berlina tre volumi non abbia avuto successo, sono già 10 mila le unità ordinate, ma la 5 porte è senza dubbio più in sintonia coi gusti degli automobilisti italiani e rievoca più da vicino la storica Fiat Tipo degli anni 80. Spaziosità, comfort e funzionalità rispettano le doti del primo modello e si pongono anche oggi al vertice del segmento C.