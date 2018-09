Fiat 500X, il crossover italiano si rifà il look

Sono tante le novità del restyling di Fiat 500X, il primo crossover italiano, costruito a Melfi in Basilicata. Il nuovo modello che arriva in questi giorni sul nostro mercato si presenta totalmente rinnovato nel look, nelle tecnologie e nelle motorizzazioni. Un maquillage profondo per confermarlo al vertice del segmento in Europa, con tre allestimenti Urban, City Cross e Cross e diverse varianti a trazione 4x4.