Fiat 500L e 500X, arrivano le versioni Mirror

Fiat ha lanciato nei giorni scorsi le nuove serie speciali Mirror per i modelli 500X e 500L , dopo aver già lanciato lo scorso anno la 500 Mirror . In comune, oltre a un colore Blu elettrico di carrozzeria, cʼè un bel pacchetto di tecnologie da vivere a bordo. Il sistema di infotainment Uconnect 7 pollici HD Live integra gli smartphone Apple ed è compatibile con quelli Android.

Il nome Mirror spiega proprio questa simbiosi tra auto e smartphone. Passiamo tanto tempo davanti agli schermi del nostro “super-mega-fanta” telefonino di ultima generazione e tanto tempo lo passiamo pure in automobile, così lʼincontro è già bellʼe fatto. Nelle nuove Fiat Mirror il grande display centrale ad alta risoluzione riflette tutte le funzioni dello smartphone e ciò aiuta a ridurre le possibili distrazioni quando si guida. Quanto allʼestetica, la nuova Fiat 500X Mirror si caratterizza per i dettagli cromo-satinati, le barre sul tetto, i cerchi in lega da 17 pollici e i proiettori anteriori bixeno.