Fiat 500 Mirror, la serie per i Millennials

Debutta domani nelle concessionarie Fiat , in un porte aperte dedicato che include anche domenica 9 aprile, la 500 Mirror , lʼultima serie speciale della best-seller italiana. Una versione pensata per i Millennials , la generazione di giovani nati intorno allʼanno 2000, quei nativi digitali sempre a caccia di connessioni free e di tecnologie più aggiornate possibili.

In effetti la nuova Fiat 500 Mirror fa suoi i più avanzati sistemi dʼintegrazione con gli smartphone Android (altro debutto) e Apple CarPlay per chi ha l’iPhone. Questʼultimo è disponibile per la prima volta in abbinamento al sistema Uconnect di Fiat, con schermo touch da 7 pollici HD Live. Il merito dei due più diffusi sistemi operativi di telefonia mobile è quello di aumentare la sicurezza mentre si guida, perché tutte le attività dei Millennials ‒ dal fare e ricevere telefonate, dal leggere le info su traffico e meteo allʼascolto della musica ‒ possono essere fatte mantenendo sempre gli occhi sulla strada. Il bagaglio hi-tech della nuova serie speciale di Fiat 500 comprende anche dotazioni tecniche importanti, come lo Speed Limiter di serie su tutta la gamma, il Cruise Control, i sensori pioggia e di parcheggio posteriore.