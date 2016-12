Fiat e Leasys lanciano la mobilità Be-Free

La formula è sicuramente competitiva e in sintonia con le nuove esigenze di mobilità degli automobilisti privati. Il cliente che sa di non fare più di 60.000 km nel giro di 4 anni ha così unʼoccasione interessante da prendere in considerazione. Per accedere a Be-Free occorre recarsi in una qualsiasi concessionaria Fiat o agenzia Leasys, non serve anticipo, si può restituire la vettura dal 13° mese senza penali e rivedere il contratto di utilizzo se cambiano le proprie esigenze di mobilità. Grazie alla Leasys App si gestiscono tutte le questioni relative al veicolo di cui si è in possesso, sapendo che i pagamenti per lʼassicurazione e il bollo sono già inclusi nel canone mensile, come anche lʼeventuale assistenza stradale 24 ore su 24 in tutta Italia.