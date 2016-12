Fiat 500 Riva, la più bella di tutte

Gli interni esprimono tutta la raffinatezza della Fiat 500 Riva: la plancia è in mogano con intarsi in acero e il pomello del cambio è in mogano. Sono gli stessi pregiati materiali di cui si serve Riva per le sue imbarcazioni. E poi ci sono i sedili in pelle Poltrona Frau di colore avorio, e lʼimpianto audio è un favoloso Beats by Dr. Dre da 440 Watt. In plancia spicca il sistema Uconnect con schermo touch da 7” HD Live. Al lancio la Fiat 500 Riva sarà proposta in promozione a 15.500 Euro (riferito alla motorizzazione 1.2 benzina 69 CV) e la cabrio costa come la berlina. Finita la promozione lancio, il listino partirà da 17.900 euro. In gamma anche il 1.3 Multijet a gasolio da 95 CV. Di serie 7 airbag, controllo elettronico di stabilità con antislittamento ASR, Hill Holder che assiste il guidatore nelle partenze in salita e assistente alle frenate di emergenza.