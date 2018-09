22 settembre 2018 07:50 Ferrari Monza SP1 e SP2, lʼunicità come valore Formidabili serie speciali con motore V12 da 810 CV

Eccole le fantasmagoriche, pazzesche Ferrari Monza SP1 e SP2, svelate a Maranello nel corso del Capital Markets Day. Sono le prime supercar del nuovo segmento “Icona”, serie speciali che saranno prodotte in volumi limitatissimi per collezionisti e appassionati. Entrambe sono sportive stradali, Monza SP1 è però una monoposto e Monza SP2 una biposto.

Quello che caratterizza i nuovi modelli Icona del Cavallino è il design assolutamente originale, anzi unico. Prende spunto dalle auto da corsa degli anni 50, le “barchette” come venivano chiamate per il loro look e lʼapertura sopra la testa del pilota. Gli esperti vedranno nelle nuove serie speciali tratti appartenuti alle gloriose 750 Monza e 860 Monza. Però le due nuove Monza SP1 e SP2 fanno proprie le più moderne tecnologie motoristiche, con la seconda che si distingue per l’aggiunta di un secondo deflettore aria e un secondo roll-bar, così da permettere anche al passeggero di condividere le stesse emozioni di chi guida, comparabili a quelle di un pilota di Formula 1 grazie al cockpit scavato nel corpo vettura.

Subito uno sguardo al poderoso motore 12 cilindri, il più potente mai costruito a Maranello. Ha cilindrata di 6,5 litri ed eroga 810 CV di potenza e 720 Nm di coppia, permettendo a entrambi i modelli di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 orari in 7,9 secondi. Sono sportive stradali leggerissime, che fanno ampio uso della fibra di carbonio per la scocca, la carrozzeria e per dettagli specifici come proiettori, ruote e interni. Questi ultimi sono ricavati dal design esterno, ne sono una sorta di espressione intima e quindi hanno dimensioni minimaliste e razionali. Il peso è ridotto allʼosso, ma soprattutto le vetture sono perfettamente bilanciate.