Ferrari 488 GTB, la supercar per tutti

Forte di un motore V8 turbo da 670 CV montato in posizione posteriore-centrale, la 488 GTB vanta il più elevato rapporto potenza/cilindrata oggi sul mercato. La cilindrata dellʼ8 cilindri è infatti di “soli” 3.900 cc, e oltre alla potenza scaricata a 8.000 giri/minuto, impressiona la coppia massima di 760 Nm, che permette di passare da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti! Non solo, ma per passare da 0 a 200 km/h servono 8,3 secondi, una performance degna di una Formula 1. Eppure in queste immagini la 488 GTB si dimostra pienamente a suo agio anche tra tornanti, asfalti non proprio immacolati e improvvisi cambi di pendenza. A Maranello tengono a precisare che per guidare la 488 GTB non occorre essere piloti provetti, perché la vettura ha il sistema di controllo dell'angolo di assetto SSC2, che consente una maggiore accelerazione longitudinale in uscita dalle curve, a tutto vantaggio della sicurezza.