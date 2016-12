Dacia Family Edition, target privilegiato

Più sostanza, maggiori dotazioni comfort e anche un look più curato. Sono questi i tratti comuni dei modelli Dacia Family Edition , proposti nei due livelli di equipaggiamento Ambiance Family e Laureate Family . Inedita è invece la tinta metallizzata Brown Chili, specifica di queste serie speciali, ma originali sono anche i paraurti in tinta e i fendinebbia su tutta la gamma Family, con Duster che adotta anche i cerchi in lega da 16 pollici specifici . Quanto a contenuti tecnologici, queste nuove Dacia offrono di serie, sul livello Laureate Family, il navigatore satellitare (Media NAV Evolution) e Duster e Lodgy anche il Radar Parking posteriore. Per un rapporto qualità/prezzo che ne esce ulteriormente valorizzato e rafforza il concetto di acquisto intelligente che ha fatto la fortuna del brand Dacia.

Scopriamola questa gamma Family Edition. Dacia Sandero in questʼallestimento parte dai vantaggiosissimi 8.150 euro del livello Ambiance con motore 1.2 Euro 6 da 75 CV. Il Suv Duster Family Edition parte invece da 12.600 euro per la versione Ambiance con motore 1.6 da 115 CV Start&Stop e trazione anteriore. Sandero e Duster sono i modelli più venduti del brand appartenente al gruppo Renault, ma le versioni Family sono proposte anche per il monovolume Lodgy ‒ a partire da 11.100 euro con motore 1.6 da 100 CV S&S Euro 6 ‒ e per la station wagon Logan MCV a partire da 9.400 euro per il livello Ambiance e col motore 1.2 da 75 CV. Infine la polivalente Dacia Dokker Family Edition, con lo stesso motore 1.6 da 100 CV di Lodgy, costa a partire da 11.400 euro.