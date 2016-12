Citroen C3 Selection, karma in auto

08:00 - Atmosfere zen, un rilassante colore Viola Karma e unʼattenzione particolare al benessere. È questa lʼidea di auto che Citroen coltiva nel 2015 e la C3 Selection ‒ ultima versione speciale della best-seller francese ‒ fa propri quei valori. Lʼinedita e raffinata versione Citroen C3 Selection è unʼauto dai contenuti confortevoli e originali, soprattutto considerando il segmento B.

Uno sguardo a questa serie speciale, oggi disponibile nelle concessionarie Citroen. A parte la tinta esclusiva di carrozzeria Viola Karma, spiccano i profili laterali cromati e i copricerchi da 16 pollici, mentre standard sono i fari fendinebbia. Eleganti gli interni, con rivestimenti in tessuto Liberia, volante in pelle e plancia di colore Basalt Grey. La C3 Selection ha unʼinvidiabile dotazione hi-tech, che include il sistema Bluetooth con streaming audio, la presa USB e Jack per una connettività a 360 gradi. La vettura è proposta a partire da 14.400 euro, ma la gamma di Citroen C3 a 5 porte parte a listino da 10.200 euro e include sempre il climatizzatore. La serie speciale Selection è disponibile anche per C3 Picasso, e sempre nella inedita tinta di carrozzeria Viola Karma.