9 novembre 2016 10:15 Audi A4 Allroad con la FISI sullʼEtna I campioni dello sci sul vulcano più grande dʼEuropa

Che ci fa la nazionale italiana di sci alpino sulle pendici dellʼEtna? Che ci sia la Audi A4 Allroad non sorprende, lʼinarrestabile 4x4 tedesca ha già scalato il vulcano più alto dʼEuropa, ma per campioni come Peter Fill, Patrick Thaler, il recordman di velocità Ivan Origone (255 km/h sugli sci!) e Johanna Schnarf qualche domanda è lecita porsela.

La risposta è semplice. SullʼEtna sono andati per conto della FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, che ha in Audi e Kappa i suoi Main Partner. Audi che è anche legata da molti anni alla Coppa del Mondo di sci, la cui stagione è iniziata da poco. LʼEtna è uno scenario fantastico, per suggestione, per i magnifici contrasti cromatici e naturali, per le nevi che rendono il vulcano sciabile, anche se i nostri campioni sono scesi sulla superficie lavica, vista la mancanza di neve. Pendici dellʼEtna che sono anche adatte alle performance dinamiche di una wagon sportiva con la trazione integrale permanente come la A4 Allroad. Già lo scorso anno la trazione integrale Audi era stata accanto alla FISI e a Max Blardone sulla celebre pista 3Tre di Madonna di Campiglio.