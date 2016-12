Audi A4 allroad quattro non conosce ostacoli

Lanciata pochi mesi fa con due possenti motorizzazioni turbodiesel 3.0 TDI da 218 e 272 CV, per la nuova A4 allroad quattro sono ora disponibili altri due motori, un più leggero TDI da 190 CV e un turbo benzina TSI da 252 CV. Proprio questʼultima motorizzazione si caratterizza per la trazione 4x4 con tecnologia ultra, la cui centralina varia ogni 10 millisecondi la ripartizione della coppia sulle quattro ruote. Una soluzione di efficienza (minori consumi), che fa il paio con la leggerezza di questa versione (90 kg in meno) e i cerchi maggiorati da 19 pollici. La salita sullʼEtna risulta così unʼimpresa facilmente alla portata della possente e versatile station wagon tedesca, che dimostra di poter affrontare qualsiasi difficoltà.