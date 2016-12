Audi a Parigi con nuovo Q5 e A5 Sportback

La sportività come stile, lʼefficienza come vantaggiosità nellʼutilizzo quotidiano. Si muove tra questi due concetti la presenza Audi al Salone di Parigi 2016 , dove presenta la seconda generazione del Suv Q5 , la nuova adrenalinica RS3 berlina e la rinnovata gamma A5 Sportback , con al vertice la S5 Sportback .

Partiamo dalla novità più attesa, non fosse altro perché nella sua categoria ha sbaragliato la concorrenza. La nuova Audi Q5 si presenta con 5 possenti motorizzazioni, la trazione 4x4 e le sospensioni pneumatiche con regolazione degli ammortizzatori. Segno di una dinamica di marcia sontuosa da parte del Suv dei quattro anelli. Ma anche il look cambia abbastanza, con i proiettori proposti anche a LED e con tecnologia LED Audi Matrix ad alta risoluzione. Le misure guadagnano qualcosa: 4,66 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza, 1,66 di altezza, per un passo di 2,82 metri e, di conseguenza, una maggiore abitabilità degli interni e un grande bagagliaio da 550 a 610 litri (secondo lo scorrere dei sedili posteriori).