Giulietta sempre più bella

- L’autunno Alfa Romeo promette molti buoni frutti. Dal restyling della MiTo alla definizione della coupé Alfa 4C, ma a sbocciare per prima sarà lache presenta varie novità. Significativo il debutto del, mentre la gamma colori si arricchisce di tre inedite tonalità.

foto Ufficio stampa

Nella gamma motori c’è ora il nuovo 2.0 JTDM 2 da 150 CV, un turbodiesel common rail di grande efficienza, perché ottimizza la combustione grazie alle 8 iniezioni per ciclo di combustione, ciò che gli consente di rispettare già il futuro standard Euro 6 sulle emissioni. L’adozione di un turbocompressore di piccole dimensioni ha poi permesso al propulsore di esprimere ai bassi regimi la coppia più elevata del segmento – 380 Nm a 1.750 giri/min – offrendo così la massima elasticità di marcia. Alfa Romeo ha poi rivisitato le sospensioni e reso così la marcia più silenziosa. Marcia che già beneficia del differenziale Q2 elettronico, il sistema che premette di trasferire la coppia alla ruota esterna impedendo il sottosterzo in curva e migliorando trazione, sicurezza e guidabilità della vettura.

Berlina 5 porte slanciata e dinamica, Giulietta conferma queste sue doti, pur proponendo un nuovo frontale con una griglia anteriore ridisegnata e fendinebbia con la cornice cromata. Inediti sono i cerchi da 16, 17 e 18 pollici, così come le tre tinte Perla Moonlight, Blu Anodizzato e Bronzo. I LED campeggiano sia sui proiettori anteriori, che integrano le luci diurne, che su quelli posteriori. Alfa Romeo propone la sua sportiva di segmento C in ben 5 allestimenti (Impression, Progression, Distinctive, Exclusive e Quadrifoglio Verde), più tantissimi Pack distintivi e al vertice la versione Quadrifoglio Verde col suo motore turbo benzina da 235 CV.