- Il modo migliore per celebrare i 100 anni di Aston Martin., la prima con carrozzeria in fibra di carbonio nel secolo di vita della prestigiosa Casa britannica., che all’occorrenza può trasformarsi da coupé in cabrio. Andrà a far compagnia alla granturismo Vanquish coupé lanciata lo scorso anno.

foto Ufficio stampa

Esclusive della Vanquish Volante sono la capote in tela multistrato ultra-leggera, che si apre o chiude in appena 14 secondi, il parabrezza ampliato che meglio protegge l’abitacolo dalle turbolenze della marcia veloce, gli originali fari a LED posteriori, che derivano dall’edizione speciale One-77. Proprio la coda marca la principale differenza estetica rispetto alla carrozzeria coupé, ma la grande novità tecnica della “Volante” è la fibra di carbonio impiegata per la carrozzeria, che ben si adatta al telaio più rigido tra le cabrio oggi in circolazione, per una ventata di sportività inusitata.

Una stupenda granturismo che monta un possente motore V12 di 6 litri di cilindrata, capace di sviluppare 565 CV di potenza e una coppia massima di 620 Nm a 5.500 giri. Un’auto scoperta di rara “cattività”, anche nel design, capace di accelerare da 0 a 100 in 4,1 secondi e di superare i 290 orari di velocità. Per supportare l’estrema dinamicità della Vanquish Volante ci sono il DSC per il controllo elettronico della stabilità, il sistema di controllo della coppia motrice e gli ammortizzatori adattativi (ADS), con tre possibili modalità di guida: Normal, Sport e Track. Il potente impianto frenante si basa sulla terza generazione di dischi Brembo in carboceramica. Aston Martin Vanquish Volante sarà disponibile al prezzo indicativo di 265.000 euro.