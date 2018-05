16 maggio 2018 08:50 Al via la Mille Miglia, la corsa più bella del mondo Sabato si torna a Milano dopo 70 anni

Parte domani, tradizionalmente da Brescia, la Mille Miglia storica, 36° edizione della rievocazione della gara agonistica che si corse tra il 1927 e il 1957. Allʼedizione 2018 sono state ammesse 450 vetture, di cui 101 hanno disputato la Mille Miglia agonistica nellʼarco di quei 30 anni a cavallo della II Guerra Mondiale. Raggiunta Roma, si risalirà verso nord, con la novità di un passaggio per Milano che mancava dal 1948.

La Mille Miglia è più di una corsa, è il “Museo viaggiante di auto dʼepoca” più celebrato al mondo. Le macchine in gara sono esemplari eccezionali e fanno gola, come dimostra il furto di unʼAlfa Romeo storica alla vigilia della partenza da Brescia (un modello 6C 2500 Sport del 1942). Le macchine in gara appartengono a 73 marchi diversi e gli equipaggi provengono da 34 Paesi del mondo, di tutti e cinque i continenti. In quattro giorni di viaggio attraverseranno l’Italia più bella, con un itinerario che varia di anno in anno ma sempre secondo la stessa filosofia.

La prima tappa parte da Brescia e si dirige verso il Garda, per scendere poi verso Mantova, Ferrara e Comacchio per concludersi a Cervia-Milano Marittima. Giovedì si passa per Pesaro e San Marino e si scende fino ad Arezzo, Cortona e Orvieto, per chiudere la seconda tappa a Roma. Le mille miglia, cioè 1.600 chilometri, sono da sempre il percorso che unisce Brescia a Roma e torna a Brescia. Venerdì si parte dalla capitale per salire verso Siena, Lucca e lungo la Versilia, passando poi per il Passo della Cisa, valicò che fu attraversato soltanto nel 1949. Chiusura a Parma, dove sabato 19 maggio si parte per Milano, giungendo in Piazza Duomo.