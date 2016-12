Al via il Salone auto di Ginevra

12:30 - Il Salone di Ginevra giunge questʼanno alla 85° edizione. È lʼappuntamento canonico per scoprire le novità automobilistiche in Europa, ma con una folta rappresentanza anche da America e Asia. Annunciate 130 anteprime in rappresentanza di 700 marchi e un centinaio di nuove auto rispettano già gli standard sulle emissioni che entreranno in vigore nel 2020. Tgcom24 seguirà tutti i giorni, fino al 15 marzo, la kermesse ginevrina, che attende oltre 700 mila visitatori e 10 mila giornalisti da tutto il mondo. Invariati da 5 anni i prezzi: 16 franchi svizzeri per gli adulti e 9 per pensionati e ragazzi tra 6 e 16 anni.

Una breve rassegna di quel che vedremo, partendo dalle italiane: Alfa Romeo porta le versioni speciali MiTo Racer e Giulietta Collezione, Lancia la Ypsilon 30° Anniversario, Fiat la 500X Multi-Air, la Panda K-Way e il nuovo Doblò Trekking. Ma i riflettori sono puntati sulla Ferrari 488 GTB, ultima 8 cilindri di Maranello. A sfidare il Cavallino un lotto di supercar davvero affascinante: Aston Martin Vulcan e Vantage GT3, la Bentley Continental GT completamente rinnovata, la Mercedes AMG GT3, la nuova generazione di Audi R8, lʼinedita Porsche Cayman GT4 e la serie speciale Lamborghini Aventador Superveloce da 750 CV. Dagli Usa sono attese le nuove Cadillac della serie sportiva V. Tra le altre novità, la BMW Serie 2 Gran Tourer e la Mercedes CLA Shooting Brake si contenderanno il target familiare di fascia alta.

La sfida tra piccole include lʼinedita Opel Karl e la rinnovata Peugeot 208, mentre Honda progetta ex novo la Jazz, ora alla terza generazione. Tra i Suv medi la competizione è davvero articolata con il nuovo Honda HR-V, il restyling di Mazda CX-5, Hyundai Tucson, SsangYong Tivoli e lʼatteso, inedito Renault Kadjar, ma un passo più avanti nel posizionamento lo occupano Range Rover Evoque 2016 e Infiniti QX30. Toyota presenta le nuove generazioni di Auris e Avensis, Skoda risponde con lʼammiraglia Superb e Volkswagen mette mano al look dei suoi monovolume Touran e Sharan. Ma la Casa tedesca va fiera soprattutto del premio di Car of the Year 2015 alla nuova Passat, riconoscimento che da qualche anno viene assegnato proprio a Ginevra alla vigilia del salone.