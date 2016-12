Un minuto che cambia la vita

13:39 - Quasi un milione di clic al giorno. E' di enorme successo il video da 7 milioni di clic pubblicato su internet il 5 gennaio e prodotto dalla Agenzia dei trasporti neozelandese che racconta i secondi prima di un incidente mortale se, nei guidatori, ci fosse la consapevolezza al rallentatore di ciò che sta succedendo. Una campagna per la sicurezza particolarmente riuscita.



E possiamo dire che in Nuova Zelanda fanno bene e che qualcosa di simile è il caso che cominci a fare anche il nostro governo, visto che i dati sugli incidenti stradali continuano ad essere drammatici. Sono di oggi ad esmpio quelli sulla Sardegna che ha visto un aumento delle vittime della strada passate da 31 a 41 in un anno e un aumento degli incidenti.



Purtroppo non è solo questo il fenomeno. Sono in aumento anche le persone che viaggiano senza assicurazione auto: per colpa della crisi crescono le persone che non possono più pagare la Rc auto. Per colpa della crisi e anche delle compagnie assicuratrici se è vero come è vero - i dati sono della stessa Ania - che la polizza nel periodo 2008-2013 è aumentata mediamente di 231 euro.