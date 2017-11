Zimbabwe, manifestanti scendono in piazza: "No alla dinastia Mugabe"

"Lo Zimbabwe è tutto nostro", "insieme possiamo" e "no alla dinastia Mugabe": sono alcuni degli slogan dei manifestanti scesi in strada ad Harare per chiedere le dimissioni del presidente Robert Mugabe. L'iniziativa è appoggiata anche dagli stessi militari che hanno messo Mugabe sotto tutela. Il cartello sulla "dinastia Mugabe" fa riferimento al piano del 93enne presidente di far candidare la moglie Grace alle prossime elezioni.