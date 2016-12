Yemen, kamikaze si fa esplodere davanti a stazione polizia: 40 morti e decine di feriti

Un kamikaze dell' Isis si è fatto esplodere all'esterno di una stazione di polizia a Mukalla, città portuale nel sud del Paese riconquistata appena il mese scorso dalle forze governative dopo essere stata per oltre un anno sotto il controllo di Al Qaeda. Secondo il Site, almeno 40 agenti sono morti mentre ci sarebbero decine di feriti. Tra le vittime ci sono molti giovani che cercavano lavoro.

E' il secondo attacco kamikaze rivendicato dai jihadisti dello Stato islamico in una settimana. L'attentatore ha detonato una cintura esplosiva mente era in coda in un centro di reclutamento della polizia.