Wto, scontri a Buenos Aires tra manifestanti e forze di polizia

Tensione, lancio di sassi, scorribande a Buenos Aires, dove è in corso la conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto). Nella serata di martedì ci sono stati incidenti in pieno centro nella capitale argentina tra manifestanti e forze dell'ordine. I disordini sono iniziati in coda a un corteo organizzato da partiti della sinistra e organizzazioni sociali che protestano contro la globalizzazione e il vertice Wto.