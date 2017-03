Wikileaks: "La Cia spiava gli altri Paesi dall'ambasciata Usa a Francoforte controllando cellulari e smart-tv"

Smrtphone e smart-tv come microfoni - L'organizzazione fondata da Assange ha diffuso questi dati sotto il nome di "Vault 7" e il primo gruppo di documenti pubblicato oggi, intitolato "Anno zero", mostra i sistemi di hacking della Cia, con software maligni e armi informatiche utilizzate dall'agenzia di spionaggio Usa.

Secondo quanto riferisce Wikileaks, il programma della Cia include un arsenale di malware e decine di falle nei software che renderebbero possibile spiare decine di prodotti, compresi iPhone di Apple, Android di Google, Windows di Microsoft e televisioni Samsung, che possono trasformarsi in microfoni nascosti.



La Cia ha perso il controllo dei documenti - "Anno zero" contiene 8.761 documenti e file provenienti da "una rete isolata e di alta sicurezza situata nel Centro di intelligence cibernetica della Cia a Langley, in Virginia" e Wikileaks spiega di averli ottenuti da una persona che ha avuto accesso a questa rete quando la Cia ne ha perso il controllo. Secondo la piattaforma di Assange, recentemente "la Cia ha perso il controllo della maggior parte del suo arsenale di hacking, compresi maleware, virus, attività 0-day, sistemi di controllo remoto di maleware e documenti associati".



La talpa è un ex hacker del governo - Questa raccolta di "diverse centinaia di milioni di codici" dà a chi la possiede "la capacità di hacking totale della Cia", assicura Wikileaks, aggiungendo che la raccolta è finita nelle mani di ex hacker del governo e di altri agenti in modo "non autorizzato" e uno di loro "ha fornito a Wikileaks alcune parti dell'archivio".



Annullata la conferenza stampa di Wikileaks - Wikileaks aveva pianificato una conferenza stampa su internet per presentare questo progetto, ma successivamente ha annunciato su Twitter che le sue piattaforme sono state attaccate. Secondo Assange, che dal 2012 ha trovato rifugio nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, la fuga di notizie di oggi è "eccezionale da una prospettiva legale, politica e forense".