WikiLeaks, Assange: la guerra Usa in Libia voluta dalla Clinton

La guerra in Libia è stata "la guerra di Hillary Clinton" e non di Obama. Lo ha affermato Julian Assange durante l'intervista rilasciata a John Pilger e trasmessa da RT, il network vicino al Cremlino. "Barack Obama all'inizio si è opposto. E chi è stato a sponsorizzarla? Hillary Clinton, per la sua corsa alla presidenza americana. E lo si può vedere chiaramente nelle sue email", ha aggiunto.