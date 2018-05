18 maggio 2018 17:17 Washington, costretto a lasciare gli studi a 21 anni, si laurea a 81 Carlos Manuel Sera era figlio di un diplomatico cubano. Quando arriva Fidel Castro, il padre perde il lavoro e lui lascia lʼuniversità. Sessantʼanni dopo può coronare il suo sogno: laurearsi

Carlos Manuel Sera frequentava l'ultimo anno alla Georgetown University, quando a Cuba è arrivato Fidel Castro. Il padre di Sera, un diplomatico cubano, ha perso il lavoro con l'arrivo del nuovo governo. Così l'allora 21enne è stato costretto a lasciare gli studi per aiutare la famiglia. Ma laurearsi è sempre stato il suo sogno: quasi 60 anni dopo è riuscito sostenere gli ultimi esami e sabato 19 maggio riceverà l'agognata pergamena.

Il sogno dell'universitàI suoi vent'anni, Sera li ha vissuti a Washington. Da figlio di un diplomatico che lavorava all'ambasciata cubana, apparteneva di diritto all'alta borghesia della città. Questo significava partecipare ad eventi assieme all'elite culturale e politica americana e avere l'impressione che ogni porta fosse aperta per lui. Nel 1955, poi, il suo desiderio si avvera: viene accettato alla Georgetown University, la più antica università cattolica degli Stati Uniti.

La rivoluzione nella sua vita"Georgetown è dentro di me", ha raccontato in seguito al Washington Post, "sono sempre rimasto ammaliato da quell'atmosfera". Sera è perfettamente inserito: è nella squadra di basket e frequenta i figli di altri diplomatici. Poi arriva il 1 gennaio 1960 e Fidel Castro, nuovo primo ministro di Cuba, fa sapere al padre di Sera che il suo lavoro non era più necessario. "Quei mesi furono davvero traumatici", ricorda ,"vedevo il mio futuro dissolversi a mano a mano che leggevo le notizie da Cuba". Il 21enne si ritira dall'università per aiutare economicamente la famiglia e riesce ad ottenere successo come uomo d'affari.

Il ritorno sui libriAi suoi nipoti non aveva mai raccontato dell'esperienza alla Georgetown, ma dentro di sé era rimasto il rimpianto di non essersi laureato. Così, quando a gennaio 2018 la nipote 18enne Vanessa Weitzman va a in visita all'università, scopre con sorpresa che anche il nonno era stato lì. L'uomo, ormai 81enne, è costretto a raccontarle con difficoltà di non aver mai terminato gli studi. La madre della ragazza, Mayte Sera, invia allora una lettera all'ateneo, consapevole che potrebbe essere passato ormai troppo tempo. Ma la Georgetown risponde che l'ex studente può semplicemente ricominciare da dove aveva lasciato.