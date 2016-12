Voto Venezuela, antichavisti vincono"Ora basta, il popolo è stanco"

L'opposizione antichavista ha vinto le elezioni legislative in Venezuela, conquistando almeno 99 dei 167 seggi dell'Assemblea Nazionale, contro i 46 del partito chavista. Lo ha annunciato la Commissione nazionale elettorale, precisando comunque che 19 seggi devono ancora essere attribuiti. Sui social i sostenitori di Henrique Capriles. Spopola l'hashtag #113 in riferimento ai seggi conquistati secondo dati non ufficiali.

Tibisay Lucena, presidente della Commissione nazionale elettorale, ha definito l'affluenza in questa tornata elettorale come "straordinaria". Il 74,25% degli aventi diritto al voto si è infatti recato alle urne.



Maduro ammette la sconfitta - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha riconosciuto la vittoria dell'opposizione nelle elezioni legislative, in un messaggio televisivo trasmesso dopo la proclamazione dei risultati ufficiali da parte della Commissione elettorale nazionale (Cne).



"Il popolo è stanco" - "Con il voto abbiamo battuto democraticamente un governo che non è democratico": con queste parole Jesus Torrealba, segretario del Tavolo dell'Unità Democratica (Mud) ha festeggiato la vittoria. Torrealba ha detto che i risultati contenuti nel "primo stitico bollettino" della Commissione nazionale elettorale (Cne) segnano solo l'inizio di "una fragorosa disfatta del governo e di una chiara vittoria dell'opposizione" che nello scrutinio finale sarà ancora più marcata. Rivolgendosi al governo, il dirigente antichavista ha detto che "il popolo ha parlato chiaramente. Le famiglie venezuelane si sono stancate di soffrire a causa del vostro fallimento. Ora basta! E' ora di rispettare la volontà del popolo".



Opposizione festeggia la vittoria sui social - Non hanno invece atteso l'ufficializzazione i sostenitori del partito antichavista. Sui social network hanno anche iniziato a diffondersi le previsioni più assurde. L'ex candidato presidenziale Henrique Capriles ha comunque lanciato su Twitter l'hashtag #113, in allusione ai seggi che avrebbe ottenuto secondo lui il Tavolo dell'unità democratica (Mud), il che equivale a una maggioranza qualificata nell'Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale di Caracas, che di seggi ne ha 167.



Le stime più pessimistiche che circolavano su blog e social network attribuivano comunque almeno 94 seggi al Mud. Si parla di sconfitte cocenti del chavismo a Caracas, dove tutti i deputati sarebbero andati all'opposizione, e nello stato di Tachira - nell'ovest del paese, sulla frontiera colombiana - dove l'opposizione avrebbe raddoppiato i voti della coalizione pro governativa.