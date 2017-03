Voto Olanda, Turchia: Ue verso l'abisso, presto guerre di religione

L'Europa sarà presto teatro di "guerre di religione". Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, commentando l'esito delle elezioni in Olanda. Secondo Ankara "non c'è differenza tra i liberali al governo di Rutte e i fascisti di Wilders. Stanno conducendo l'Europa in un abisso". I rapporti tra Olanda e Turchia sono peggiorati dopo il divieto da parte della autorità olandesi di consentire comizi ad alcuni ministri turchi.